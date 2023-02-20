Губернатор Вологодской области о ледовом дворце: «С такой душой он построен, что многие города позавидовали бы. Здесь будут расти олимпийские чемпионы, чемпионы мира»

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Губернатор Вологодской области прокомментировал открытие ледового дворца в Вологде.

«Без льда, без такого ледового стадиона невозможно выращивать олимпийских чемпионов, невозможно готовить смены, невозможно готовить профессионалов.

Я уверен, что это огромный шаг в будущее. Здесь будут расти олимпийские чемпионы. Чемпионы мира, чемпионы области, чемпионы России.

Я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому что с такой душой построен этот дворец, что многие города страны этому бы просто позавидовали», – сказал Олег Кувшинников.

Третьяк о ледовом дворце в Вологде: «Не все мальчишки здесь станут Овечкиными, но они будут патриотами страны. Это главная задача в воспитании молодежи»

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1 комментарий

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MosesPray
Хоть бы фото к новости прикрепили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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