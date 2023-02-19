Гераськин о плей-офф: «Хотелось бы встретиться с «Торпедо». Они сами играют и другим командам дают это делать. Серия получилась бы интересной»

Игорь Гераськин сообщил, что хотел бы сыграть в плей-офф против « ».

– С кем бы хотелось сыграть в плей-офф? «Торпедо» было бы лучшим соперником для «Северстали»?

– Выбирать соперника – дело неблагодарное. Ладно, если бы мы наверху были, но мы идем на седьмом месте.

Если честно, я думал об этом, и вот что скажу: мне бы хотелось встретиться с «Торпедо», потому что в этой паре мы хотя бы будем играть в хоккей. Нижегородцы сами играют и другим командам дают это делать. Думаю, эта серия получилась бы интересной.

– Не считаешь ли, что « » будет поопытнее «Торпедо» в плане кубковых баталий?

– Тяжело сказать. У нас хороший тренерский штаб, но и у них не должно быть проблем с настроем и психологией, – сказал нападающий «Северстали».