«Питтсбург» нанес 25 бросков в 1-м периоде матча с «Анахаймом». Это лучший результат клуба в XXI веке

«Питтсбург» нанес 25 бросков в 1-м периоде матча с « » – рекорд клуба в XXI веке.

«Пингвинс» перебросали «Дакс» в стартовой 20-минутке матча регулярного чемпионата (6:2, третий период) со счетом 25:8. Период был выигран со счетом 3:1.

Это лучший результат клуба по броскам за один период в матчах регулярного чемпионата в XXI веке. В 2010 году было 24 броска в створ в первом периоде матча с «Калгари» (4:1).

Рекорд « » по броскам за период был установлен в 1975 году в матче с «Вашингтоном» (12:1) – 27 в третьей 20-минутке. Для первого периода рекордными являются 26 бросков против «Сент-Луиса» (4:1) в 1992 году.

Рекорд лиги по броскам за период принадлежит «Тампе» – 33 во втором периоде матча с «Чикаго» (6:3) в 2018 году. Для первого периода рекордными являются 32 броска «Миннесоты» против «Филадельфии» (7:2) в 1972 году.