Билялетдинов после 4:2 с «Амуром»: «Не все получалось у «Ак Барса». К каждому из 600 матчей подходил серьезно»

Теги Ак Барс Амур Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Амуром» (4:2).

– Сложная игра была, и начало матча было не совсем таким, как мы хотели. Не все получалось, и брак был в передачах. Затем потихонечку начали выравнивать игру, исправляться. Третий период получился хороший, результативный, и многие вещи, на которые мы обращали внимание, были выполнены достаточно неплохо.

– Сегодня «Ак Барс» всего два раза удалился. Вы особенное внимание уделяли этому?

– Мы всегда об этом говорим, стараемся подчеркнуть это. Играя в меньшинстве и силы затрачиваешь, и травмы могут быть, поэтому акцент на это есть всегда. Но по ситуации видите – бывает много удалений, бывает мало.

 – Есть ли у вас какой-то самый запоминающийся матч среди 600 в КХЛ?

– Это ведь только в КХЛ 600, а если еще посчитать? Для меня любая игра серьезная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как серьезной игре, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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2 комментария

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Tina
Ответ Hitgoe Himgob
Посчитал игры с учётом Суперлиги. 912 игр у меня получилось. Если брать сборную, почти тысяча. Величайший тренер в истории нашего хоккею после развала Союза. Мое мнение
Правильное мнение, надо же подсчитали, молодец. Великий тренер, замечательный человек, при любой ситуации держит себя в руках, всегда корректин с журналистами, к каждому игроку находит свой подход. СПАСИБО Вам ЗХ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hitgoe Himgob
Посчитал игры с учётом Суперлиги. 912 игр у меня получилось. Если брать сборную, почти тысяча. Величайший тренер в истории нашего хоккею после развала Союза. Мое мнение
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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