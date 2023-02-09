Билялетдинов после 4:2 с «Амуром»: «Не все получалось у «Ак Барса». К каждому из 600 матчей подходил серьезно»
Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Амуром» (4:2).
– Сложная игра была, и начало матча было не совсем таким, как мы хотели. Не все получалось, и брак был в передачах. Затем потихонечку начали выравнивать игру, исправляться. Третий период получился хороший, результативный, и многие вещи, на которые мы обращали внимание, были выполнены достаточно неплохо.
– Сегодня «Ак Барс» всего два раза удалился. Вы особенное внимание уделяли этому?
– Мы всегда об этом говорим, стараемся подчеркнуть это. Играя в меньшинстве и силы затрачиваешь, и травмы могут быть, поэтому акцент на это есть всегда. Но по ситуации видите – бывает много удалений, бывает мало.
– Есть ли у вас какой-то самый запоминающийся матч среди 600 в КХЛ?
– Это ведь только в КХЛ 600, а если еще посчитать? Для меня любая игра серьезная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как серьезной игре, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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