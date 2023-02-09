Билялетдинов после 4:2 с «Амуром»: «Не все получалось у «Ак Барса». К каждому из 600 матчей подходил серьезно»

подвел итоги матча с « » (4:2).

– Сложная игра была, и начало матча было не совсем таким, как мы хотели. Не все получалось, и брак был в передачах. Затем потихонечку начали выравнивать игру, исправляться. Третий период получился хороший, результативный, и многие вещи, на которые мы обращали внимание, были выполнены достаточно неплохо.

– Сегодня « » всего два раза удалился. Вы особенное внимание уделяли этому?

– Мы всегда об этом говорим, стараемся подчеркнуть это. Играя в меньшинстве и силы затрачиваешь, и травмы могут быть, поэтому акцент на это есть всегда. Но по ситуации видите – бывает много удалений, бывает мало.

– Есть ли у вас какой-то самый запоминающийся матч среди 600 в КХЛ?

– Это ведь только в 600, а если еще посчитать? Для меня любая игра серьезная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как серьезной игре, – сказал главный тренер «Ак Барса».