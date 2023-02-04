Жеренко об игре в Финляндии: «Сказали убрать российский и финский флаги со шлема после февральских событий. Меня это задело. Там было много митингов с украинскими флагами»

сообщил, что в Финляндии ему сказали убрать российский флаг со шлема.

В прошлом сезоне вратарь играл за финский « ».

«Когда начались все февральские события, мне сказали, что лучше убрать российский флаг с моего шлема. Стоит отметить, что у меня было на нем два флага – финский и наш, и мне сказали убрать оба, не только российский. Меня эта ситуация задела.

Плюс в Финляндии в феврале-марте было очень много митингов с украинскими флагами, мы их видели, когда с женой гуляли.

В конце сезона я поговорил с генеральным менеджером и сказал, что не чувствую себя в безопасности. К тому же он сказал, что они на следующий год будут искать третьего вратаря, а в Европе обычно принято, что в команде есть два. На протяжении десяти лет в «Ильвесе» всегда было так, я подумал, что они неспроста ищут третьего голкипера. Возможно, со мной могли быть какие-то проблемы, потому что я являюсь гражданином России.

Кто знал, вдруг во время сезона российским игрокам запретят играть в Финляндии – тогда было бы очень тяжело искать себе клуб. В разговоре с генеральным менеджером ничего конкретного я не услышал, после этого я связался со своим агентом, чтобы искать новую команду.

Изначально я думал, что буду играть за «Динамо», но потом подключился «Сент-Луис» – мне предложили контракт, который я подписал. Но они до конца сами не понимали, поеду я в «Блюз» или в аренду в Россию. До последнего момента была неопределенность, мне из « » звонили, но от меня тогда ничего не зависело, я просто ждал ответа от «Сент-Луиса». В итоге они решили, что я буду полезен в Америке», – сказал вратарь системы « ».