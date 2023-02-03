Радулов о репутации злого игрока: «Проигрывать никогда не любил. Бесит, до сих пор задевает»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов заявил, что до сих пор бесится из-за поражений. 

36-летний форвард «Ак Барса» объяснил, почему у него сложилась репутация злого хоккеиста.

«Слушай, ну, проигрывать никогда не любил. Спорт состоит из единоборств, микродуэлей. Да, без поражений не бывает побед.

Но когда проигрываешь, меня это задевает. Бесит. У меня это есть до сих пор», – сказал Радулов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лед».

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5 комментариев

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HockeyMan
Спортивную злость у Радулова не отнять. Это его и делает тем кем он является. Главное, что в жизни хорошей человек
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BLAD
Ответ Rodgeras
Быдло. Омск помнит всё!
Думаю в лицо ты ему врядли повторить, а понты в инете раскидывсешь...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BLAD
Так держать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
Быдло. Омск помнит всё!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
"Уаф!", добавил Радулов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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