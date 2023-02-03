Радулов о репутации злого игрока: «Проигрывать никогда не любил. Бесит, до сих пор задевает»
Александр Радулов заявил, что до сих пор бесится из-за поражений.
36-летний форвард «Ак Барса» объяснил, почему у него сложилась репутация злого хоккеиста.
«Слушай, ну, проигрывать никогда не любил. Спорт состоит из единоборств, микродуэлей. Да, без поражений не бывает побед.
Но когда проигрываешь, меня это задевает. Бесит. У меня это есть до сих пор», – сказал Радулов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лед».
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