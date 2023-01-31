Андрей Миронов: «Радулов бегал и лаял на меня после мельницы. Бегал за мной по всему полю и орал»

рассказал о реакции на выполненный против него силовой прием.

– В какой момент силовой прием под названием «мельница» стал вашим коронным? И на ком из игроков она впервые здорово удалась?

– Я мельницы начал делать еще в детской школе.

А в … Первая, когда с «Магниткой» играли – на Платонове. Но она не очень получилась, смазанная. А потом даже не помню – кого я только не ловил!

– Чей «скальп» у вас на стене самый знаменитый?

– Наверное, Радулова. Ловил и его, и Илюху Ковальчука.

– Что они вам говорили после этого?

– Радул потом бегал за мной по всему полю и орал. Вот это я помню, с играли. Бегал и лаял на меня, – сказал защитник московского « ».