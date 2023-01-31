Андрей Миронов: «Радулов бегал и лаял на меня после мельницы. Бегал за мной по всему полю и орал»

Теги Ак Барс ЦСКА Илья Ковальчук Александр Радулов КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов рассказал о реакции Александра Радулова на выполненный против него силовой прием.

– В какой момент силовой прием под названием «мельница» стал вашим коронным? И на ком из игроков она впервые здорово удалась?

– Я мельницы начал делать еще в детской школе.

А в КХЛ… Первая, когда с «Магниткой» играли – на Платонове. Но она не очень получилась, смазанная. А потом даже не помню – кого я только не ловил!

– Чей «скальп» у вас на стене самый знаменитый?

– Наверное, Радулова. Ловил и его, и Илюху Ковальчука.

– Что они вам говорили после этого?

– Радул потом бегал за мной по всему полю и орал. Вот это я помню, с ЦСКА играли. Бегал и лаял на меня, – сказал защитник московского «Динамо».

8 комментариев

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HockeyMan
Гаф-гаф )))
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_Абырвалг_
Пес и должен лаять!
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Mi4eL
Лаял 😂 ну в принципе логично
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Vitali Remets
гав гав
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Габорик
После мельницы бегал по полю :)

Запахло зерном, падал прошлогодний снег, у кого-то следы муки под носом. Деревенская романтика :)
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chto s licom?
Радулов пёс, Радулов пёс
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nikita1708
Лаял :)
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Bashibuzuck
Характер у Сани лютый конечно, но хоккеист от хороший
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