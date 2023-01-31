Андрей Миронов: «Радулов бегал и лаял на меня после мельницы. Бегал за мной по всему полю и орал»
Андрей Миронов рассказал о реакции Александра Радулова на выполненный против него силовой прием.
– В какой момент силовой прием под названием «мельница» стал вашим коронным? И на ком из игроков она впервые здорово удалась?
– Я мельницы начал делать еще в детской школе.
А в КХЛ… Первая, когда с «Магниткой» играли – на Платонове. Но она не очень получилась, смазанная. А потом даже не помню – кого я только не ловил!
– Чей «скальп» у вас на стене самый знаменитый?
– Наверное, Радулова. Ловил и его, и Илюху Ковальчука.
– Что они вам говорили после этого?
– Радул потом бегал за мной по всему полю и орал. Вот это я помню, с ЦСКА играли. Бегал и лаял на меня, – сказал защитник московского «Динамо».
Запахло зерном, падал прошлогодний снег, у кого-то следы муки под носом. Деревенская романтика :)