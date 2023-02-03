Леон Драйзайтль: «Я не очень доволен своей игрой. Дело не в статистике, есть другой уровень, на котором хочу быть»

заявил, что не очень доволен своей игрой в текущем сезоне .

Форвард « » занимает текущее 2-е место в гонке бомбардиров с 76 (29+47) очками в 48 играх. Он уступает только партнеру по команде Коннору Макдэвиду (92 очка в 50 играх, 41+51).

«Забавный год для меня лично, если честно. Я не очень доволен своей игрой. Хотя, статистика, наверное, говорит об обратном (смеется).

Но дело не в голах, передачах и другой статистике. Просто есть другой уровень, на котором я хочу быть.

Как выйти на него? Это психология. Надо просто играть, не задумываться. Выходить и делать то, что у меня получается лучше всего. Проще сказать, чем сделать, но именно такой подход делает меня успешным», – сказал Драйзайтль.