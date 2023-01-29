Варламов о сэйве клюшкой после броска Смита по открытым воротам: «Мне повезло. Он забил бы в 99 случаях из 100, наверное»

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Вегас Райлли Смит Хоккей

Семен Варламов высказался о своем сэйве клюшкой в матче против «Вегаса». 

Вратарь «Айлендерс» отразил 44 броска из 45 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 ОТ), в том числе буллит в овертайме.

Во втором периоде он помешал забить Райлли Смиту с помощью клюшки. 

«Мне повезло. Ворота были полностью открыты, и такое случается примерно раз в год. Брось он 100 раз, то забил бы в 99 случаях, наверное.

Но я рад, что сделал этот сэйв. Ощущения потрясающие, это кажется нереальным. Рад, что это произошло в нужный момент», – сказал Варламов. 

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11 комментариев

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Zomourning33
В такие моменты всегда чье-то мастерство - это чье-то неудача. Но не стоит умолять заслуг Варламова в этом моменте.
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Orkem
От Кросби сэйв бай плэйофф в 2009 был. Похоже фишка Семёна
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Оскар Муравьев
Вот это блокшот с мясом
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vlad_kuz
На Австралиен опен спойно может ехать
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Kikir
Похожий сэйв от Кросби был
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GOD DAMNED
Но даже "везение" не отменяет гениальности сейва.)
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ni
Чаще побеждает тот, кто стремится к Победе.
Сейв может и случаен, но у того, кто к этому стремится таких «случайностей» всегда будет больше.
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ShiSha
С камеры над воротами видно, что шайба мимо летела (или в штангу) Но сам сейв классный
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lama_kuka
Сразу вспомнился сейв Холтби в финальной серии Вегаса и Вашингтона. Красота
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Gord Lane
По ходу матча , камера этот момент показывала из за ворот...и я был уверен, что Смит зарядил в штангу. А потом пошли повторы. Можно назвать это и везением, но Сёмен Александрович играл момент до конца, читал , куда Смит будет бросать и потом траектория шайбы после того как он отразил, она полетела не в ворота, а вдоль ворот.
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Трипл-дабл Дончича
Крутой сейв!
+11
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