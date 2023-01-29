Варламов о сэйве клюшкой после броска Смита по открытым воротам: «Мне повезло. Он забил бы в 99 случаях из 100, наверное»

высказался о своем сэйве клюшкой в матче против « ».

Вратарь « » отразил 44 броска из 45 в матче регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (2:1 ОТ), в том числе буллит в овертайме.

Во втором периоде он помешал забить с помощью клюшки.

«Мне повезло. Ворота были полностью открыты, и такое случается примерно раз в год. Брось он 100 раз, то забил бы в 99 случаях, наверное.

Но я рад, что сделал этот сэйв. Ощущения потрясающие, это кажется нереальным. Рад, что это произошло в нужный момент», – сказал Варламов.