Варламов о сэйве клюшкой после броска Смита по открытым воротам: «Мне повезло. Он забил бы в 99 случаях из 100, наверное»
Семен Варламов высказался о своем сэйве клюшкой в матче против «Вегаса».
Вратарь «Айлендерс» отразил 44 броска из 45 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 ОТ), в том числе буллит в овертайме.
Во втором периоде он помешал забить Райлли Смиту с помощью клюшки.
«Мне повезло. Ворота были полностью открыты, и такое случается примерно раз в год. Брось он 100 раз, то забил бы в 99 случаях, наверное.
Но я рад, что сделал этот сэйв. Ощущения потрясающие, это кажется нереальным. Рад, что это произошло в нужный момент», – сказал Варламов.
Сейв может и случаен, но у того, кто к этому стремится таких «случайностей» всегда будет больше.