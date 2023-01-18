Крикунов о победе ЦСКА: «Настолько пассивный хоккей смотрится не так ярко, как комбинации и давление СКА, но сработало»

считает, что ЦСКА сыграл в пассивный хоккей против СКА.

Московский клуб обыграл питерцев (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

«Уже пятое в этом сезоне армейское дерби, и каждое я смотрел с большим интересом, потому что все матчи были очень равными. Пожалуй, за исключением одного из петербургских, в котором СКА снял все вопросы уже в первом периоде.

Сегодняшняя игра в Москве прошла по привычному сценарию: гости больше времени проводили в атаке, а хозяева надеялись на хорошую оборону и контратаки.

Собственно, первые шайбы так и забивались: СКА увлекался атакой, а москвичи убегали к воротам. Конечно, настолько пассивный хоккей смотрится не так ярко, как комбинации и давление СКА, но сегодня у это сработало.

При этом не думаю, что москвичи по итогам регулярки смогут догнать лидера.

Все же СКА стабильнее по сезону и редко позволяет себе неудачные отрезки, а отрыв по-прежнему велик», – сказал бывший главный тренер сборной России.