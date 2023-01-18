Крикунов о победе ЦСКА: «Настолько пассивный хоккей смотрится не так ярко, как комбинации и давление СКА, но сработало»

Теги ЦСКА СКА Владимир Крикунов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов считает, что ЦСКА сыграл в пассивный хоккей против СКА.

Московский клуб обыграл питерцев (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Уже пятое в этом сезоне армейское дерби, и каждое я смотрел с большим интересом, потому что все матчи были очень равными. Пожалуй, за исключением одного из петербургских, в котором СКА снял все вопросы уже в первом периоде.

Сегодняшняя игра в Москве прошла по привычному сценарию: гости больше времени проводили в атаке, а хозяева надеялись на хорошую оборону и контратаки.

Собственно, первые шайбы так и забивались: СКА увлекался атакой, а москвичи убегали к воротам. Конечно, настолько пассивный хоккей смотрится не так ярко, как комбинации и давление СКА, но сегодня у ЦСКА это сработало.

При этом не думаю, что москвичи по итогам регулярки смогут догнать лидера.

Все же СКА стабильнее по сезону и редко позволяет себе неудачные отрезки, а отрыв по-прежнему велик», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Волков
+15 руб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Ждём экспертов по хоккею на России 1. «Вечер с В.Соловьёвым»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drakeekard
Ты-то куда, дедуля)) На старости лет стал эстетом и ценителем изящного хоккея) Ротер уже палит из всех орудий, то обещал реванши брать, теперь через своих экспертов затянул песню про пассивный хоккей.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Знатно лижешь Роме знатно! Старайся бгг!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий