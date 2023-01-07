Крикунов о поражении СКА 1:5: «Не так важно, было ли судейство хозяйским, но ощущение это подпортило. Первый гол «Салавата» – явный удар Подъяпольского»

Теги Салават Юлаев СКА судьи Владимир Крикунов видео КХЛ Алексей Раводин Иван Фатеев Владислав Подъяпольский Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов обратил внимание на большое количество удалений СКА в игре с «Салаватом».

Питерская команда уступила со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Очень сложно анализировать игру в Уфе. Какой может быть полноценный анализ, если одна команда все время играла в меньшинстве?

Не так важно, справедливо ли работали арбитры или судейство было, как говорят, хозяйским, но ощущение от матча это, конечно, подпортило.

Самый спорный момент – первый гол «Салавата Юлаева», когда Подъяпольского явно ударили клюшкой. Раньше такие шайбы отменяли без вопросов – может быть, сейчас у арбитров другие рекомендации?

Ну и девять малых штрафов у СКА за первые 40 минут, причем почти половина не за игровые нарушения, – явный перебор, так матч не выиграть.

Сейчас «Салават» – четвертый на Востоке, стремится завоевать преимущество домашнего льда в плей-офф. Хозяева были максимально настроены на лидера сезона.

У СКА тоже было много моментов, но, видимо, хоккейная фортуна решила, что все свои шайбы армейцы забросили в Челябинске (9:3 в матче с «Трактором» – примечание Sports.ru)», – сказал бывший главный тренер сборной России.

На матче работали главные арбитры Алексей Раводин и Иван Фатеев.

12 комментариев

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Михаил Барвинский
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От Крикунова не ожидал такой маразм слышать!!! Лучше б рассказал как СКА не успевал за Уфой во многих моментах, а так как то не солидно для такого специалиста!
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Токмаков Олег
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Крикунов куда-то метит ?
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irek203102
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Крикунов прикормленный адвокат, наверное денежки упали на счет. У Салавата 12 минут , у Ска 18 минут где тут Ска всегда в меньшинстве играл смотри итоговой протокол. Яшкин со своей выходкой все испортил . Первый раз вижу Раводин с Фатеевым более менее ровно судили, а так всегда в одну сторону.
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serg215
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Ответ Гайсин Артем
Крикунов ты хорош но так нельзя оправдывать тасудья профессионалы и так им говорить ты видел от без ит ходности ска 31 силовых было у Салавата 9 это че игра играков отправляють на больницу
Есть такая функция в клавиатуре, запятая называется(,) Не, не слышали?)😂
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Гайсин Артем
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Ответ Rialto
Не психовал бы Яшкин на ровном месте, и удалений не игровых не было. А уж как артистично падали игроки ска.....
Правильно
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1010062
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ну да,одним можно, а другим нельзя...
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Гайсин Артем
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Крикунов ты хорош но так нельзя оправдывать тасудья профессионалы и так им говорить ты видел от без ит ходности ска 31 силовых было у Салавата 9 это че игра играков отправляють на больницу
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Tackleberry
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Поплыл дед
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Hudson_Hawk
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Т.е. когда ска играет половину игры в большинстве, то никому кроме болельщиков соперников это впечатление не портит, а тут прям разнылись. Врот видимо всех ручных собачек подключил. А то как весь третий период судьи пытались тащить ска, тут дед промолчал.
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Rialto
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Не психовал бы Яшкин на ровном месте, и удалений не игровых не было. А уж как артистично падали игроки ска.....
+8
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Сергей Лепехин
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Даже вратарь этого не заметил
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Руслан Ильясов
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Крикунов, ты че несёшь то!!!!
Матч смотрел нет???
Салаватка справедливо и нормально забил!!!!
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