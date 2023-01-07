Крикунов о поражении СКА 1:5: «Не так важно, было ли судейство хозяйским, но ощущение это подпортило. Первый гол «Салавата» – явный удар Подъяпольского»

обратил внимание на большое количество удалений СКА в игре с « ».

Питерская команда уступила со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата .

«Очень сложно анализировать игру в Уфе. Какой может быть полноценный анализ, если одна команда все время играла в меньшинстве?

Не так важно, справедливо ли работали арбитры или судейство было, как говорят, хозяйским, но ощущение от матча это, конечно, подпортило.

Самый спорный момент – первый гол «Салавата Юлаева», когда Подъяпольского явно ударили клюшкой. Раньше такие шайбы отменяли без вопросов – может быть, сейчас у арбитров другие рекомендации?

Ну и девять малых штрафов у СКА за первые 40 минут, причем почти половина не за игровые нарушения, – явный перебор, так матч не выиграть.

Сейчас «Салават» – четвертый на Востоке, стремится завоевать преимущество домашнего льда в плей-офф. Хозяева были максимально настроены на лидера сезона.

У тоже было много моментов, но, видимо, хоккейная фортуна решила, что все свои шайбы армейцы забросили в Челябинске (9:3 в матче с «Трактором» – примечание Sports.ru)», – сказал бывший главный тренер сборной России.

На матче работали главные арбитры Алексей Раводин и Иван Фатеев.