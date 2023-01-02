Гимаев-младший назвал Яшкина фаворитом бомбардирской гонки КХЛ: «Дмитрий – самый стабильный игрок по набору очков. Он смотрится хорошо в последних матчах»

Сергей Гимаев-младший допустил, что Дмитрий Яшкин выиграет гонку бомбардиров в регулярке КХЛ.

«Безусловно, и проводят отличный сезон. Но я рискну предположить, что лучшим по итогам регулярного чемпионата станет не кто-то из них, а .

В последних матчах нападающий смотрится особенно хорошо. На мой взгляд, именно он является самым стабильным игроком лиги в плане набора очков», – сказал комментатор и бывший защитник клубов .

Яшкин набрал 39 (26+13) очков в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и отстает на пять баллов от лидера списка бомбардиров – Стефана Да Косты.