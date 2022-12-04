Козлов про 1:2 от «Барыса»: «Игра с нашей стороны была хорошей, но все перечеркнули удаления»

прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (1:2).

– Хороший первый период от нас. Во втором соперник начал прессинговать и атаковать, мы хорошо играли в обороне и сдерживали давление. В третьем периоде удаления позволили сопернику забить и выиграть матч.

– Можно сказать, что стиль неудобен? Три поражения от этой команды...

– Большинство все решило. В прошлый раз все так же было. Сегодня мы «пять на пять» ни в чем не уступили. Все решило большинство в концовке.

– Можно сказать, что вас подвела игра по счету?

– Мы не играли по счету. Действовали грамотно и компактно в средней зоне.

– Кого-то ждать из травмированных в ближайшее время?

– Нет.

– Четыре игры подряд вы открываете счет. Это много для вас значит?

– Конечно. Это инициатива в наших руках. Удобнее так играть.

– Много блокированных бросков. Это плюс?

– Сегодня было много плюсов. Игра с нашей стороны была хорошей, но все перечеркнули удаления, – сказал главный тренер .