Козлов про 1:2 от «Барыса»: «Игра с нашей стороны была хорошей, но все перечеркнули удаления»
Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (1:2).
– Хороший первый период от нас. Во втором соперник начал прессинговать и атаковать, мы хорошо играли в обороне и сдерживали давление. В третьем периоде удаления позволили сопернику забить и выиграть матч.
– Можно сказать, что стиль «Барыса» неудобен? Три поражения от этой команды...
– Большинство все решило. В прошлый раз все так же было. Сегодня мы «пять на пять» ни в чем не уступили. Все решило большинство в концовке.
– Можно сказать, что вас подвела игра по счету?
– Мы не играли по счету. Действовали грамотно и компактно в средней зоне.
– Кого-то ждать из травмированных в ближайшее время?
– Нет.
– Четыре игры подряд вы открываете счет. Это много для вас значит?
– Конечно. Это инициатива в наших руках. Удобнее так играть.
– Много блокированных бросков. Это плюс?
– Сегодня было много плюсов. Игра с нашей стороны была хорошей, но все перечеркнули удаления, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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