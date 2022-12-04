Кайыржан и Луис не смогут сыграть против «Салавата Юлаева»

«Барыс» сделал заявление о составе на матч с «Салаватом Юлаевым».

«В расположение молодежной сборной страны отправился нападающий Динмухамед Кайыржан, он пропустит ближайшие игры в КХЛ, но сыграет на чемпионате мира в Норвегии. С большой долей вероятности тренерский штаб также не сможет рассчитывать сегодня вечером на Энтони Луиса, получившего повреждение в прошлом поединке» – сообщила пресс-служба клуба.

В сезонном противостоянии «Барыса» и «Салавата Юлаева» пока впереди астанчане, которые выиграли один матч на выезде (2:0) и один на домашней арене (4:1). Уфимцы записали в свой актив домашнюю победу со счётом 5:1.

Начало встречи на льду «Барыс-Арены» в 17:00 по столичному времени.

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