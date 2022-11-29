Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36 и уступил в серии буллитов из 7 раундов

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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска «Вегаса» из 36.

Российский вратарь «Блю Джекетс» провел свой 7-й матч в этом регулярном чемпионате НХЛ – против «Голден Найтс» (3:4 Б). 

Сегодня он помог команде набрать одно очко. В серии буллитов ему забили 2 раза из 7 попыток.

Тарасов отразил бросок Майкла Стоуна, еще 4 раза игроки «Голден Найтс» не попали в створ (включая попадания в штангу и перекладину).

В 7 играх у Даниила 2 победы и 4 поражения при 91,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,17. 

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