Дыбленко, Мингачев, Зинченко и Бусыгин были наказаны большим штрафом после драки в матче ЦСКА – «Витязь»

Четыре игрока были наказаны большим штрафом за драку в матче ЦСКА – «Витязь» (6:4).

Потасовка произошла в 3-м периоде при счете 4:3 в пользу подольской команды. Она началась после того, как форвард нарушил правила на Матвее Васине.

Через несколько секунд защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин и нападающий ЦСКА Тахир Мингачев начали драку, в которой приняли участие и другие игроки. В итоге Мингачев, Бусыгин, Зинченко, а также были наказаны большим штрафом.