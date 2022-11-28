Дыбленко, Мингачев, Зинченко и Бусыгин были наказаны большим штрафом после драки в матче ЦСКА – «Витязь»
Четыре игрока были наказаны большим штрафом за драку в матче ЦСКА – «Витязь» (6:4).
Потасовка произошла в 3-м периоде при счете 4:3 в пользу подольской команды. Она началась после того, как форвард «Витязя» Иван Зинченко нарушил правила на Матвее Васине.
Через несколько секунд защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин и нападающий ЦСКА Тахир Мингачев начали драку, в которой приняли участие и другие игроки. В итоге Мингачев, Бусыгин, Зинченко, а также Ярослав Дыбленко были наказаны большим штрафом.
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