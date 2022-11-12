Ларионов-младший сделал 4 передачи в матче с «Сочи». Сын главного тренера «Торпедо» набрал 17 очков в 22 играх сезона КХЛ
Игорь Ларионов-младший набрал четыре очка в матче против «Сочи».
«Торпедо», которое тренирует Игорь Ларионов, одержало победу со счетом 5:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Сын главного тренера команды записал на свой счет четыре результативных передачи, проведя на льду 15 минут и 20 секунд.
Ларионов-младший набрал 17 (5+12) очков в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата. В трех последних играх на его счету семь голевых передач.
Ларионов-младший играет в нижегородском клубе на минимальном контракте – его зарплата составляет три миллиона рублей в год.
Подробную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.
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