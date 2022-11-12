Наместников, Марун и Перри участвовали в драках в матче «Вашингтон» – «Тампа». Команды набрали 79 минут штрафа

Наместников, Марун и Перри участвовали в драках в матче – .

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталс» и «Лайтнинг» (5:1) состоялось несколько драк.

В начале второго периода стычка началась, когда форвард «столичных» Николя Обе-Кюбель нарушил правила против защитника «молний» Кэла Фута. Краги сбросили («Вашингтон») и Патрик Марун («Тампа»). Обе-Кюбель в итоге получил матч-штраф.

Ближе к концу третьего периода дрались («Тампа») и Эрик Густафссон («Вашингтон»), («Тампа») и Энтони Манта («Вашингтон»).

В общей сложности команды набрали 79 минут штрафа (41 у «Лайтнинг», 38 у «Кэпс»). В воскресенье соперники встретятся снова.