Попугаев забросил 5 шайб в последних 6 играх за «Сочи». Форвард вернулся в хоккей после попытки стать пранк-блогером

Теги КХЛ Адмирал Сочи Никита А. Попугаев Хоккей

Форвард «Сочи» Никита Попугаев забросил 5 шайб в последних 6 матчах.

23-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2, третий период). 

Всего в этом сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 5 шайб. 

Примечательно, что за 4 первых сезона в лиге на счету форварда было только 3 гола в 78 играх (с учетом плей-офф). 

Попугаев возобновил карьеру хоккеиста после пропуска сезона-2021/22. 

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, «Амура», «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером. На тот момент ему было 22 года. 

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