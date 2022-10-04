Попугаев забросил 5 шайб в последних 6 играх за «Сочи». Форвард вернулся в хоккей после попытки стать пранк-блогером

Форвард забросил 5 шайб в последних 6 матчах.

23-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (3:2, третий период).

Всего в этом сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 5 шайб.

Примечательно, что за 4 первых сезона в лиге на счету форварда было только 3 гола в 78 играх (с учетом плей-офф).

Попугаев возобновил карьеру хоккеиста после пропуска сезона-2021/22.

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА, , «Динамо» и «Нефтехимика» сжег форму и заявил о том, что будет пранк-блогером. На тот момент ему было 22 года.