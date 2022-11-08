Тревор Мерфи: «Не думаю, что уровень КХЛ упал. Приезжают хорошие игроки, не вижу разницы с прошлыми сезонами»
Тревор Мерфи не считает, что уровень КХЛ снизился.
– Регулярный сезон близится к середине, но «Сибирь» по-прежнему в топ-4 конференции. Как бы вы определили сильные стороны своей команды?
– Думаю, наш стиль – игра от обороны. В расстановке «5 на 5» мы не даем много шансов сопернику, нам тяжело забить в этом формате.
Если будем меньше удаляться, мы будем достигать еще больших успехов. Хорошие вратари, хорошее большинство – думаю, дальше все тоже будет хорошо.
– Вы начинали играть в КХЛ, когда здесь было много иностранных хоккеистов. Сейчас их заметно меньше. Как вы ощущаете, упал ли уровень хоккея в лиге?
– Не думаю, что уровень упал. Все равно приезжают хорошие игроки, конечно, легионеров не так много, как было раньше, но это все равно лига с хорошим уровнем, где тяжело играть против соперников.
Я не вижу разницы по сравнению с прошлыми сезонами. Это все еще отличный уровень, – заявил защитник «Сибири».
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