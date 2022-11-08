Тревор Мерфи: «Не думаю, что уровень КХЛ упал. Приезжают хорошие игроки, не вижу разницы с прошлыми сезонами»

не считает, что уровень снизился.

– Регулярный сезон близится к середине, но «Сибирь» по-прежнему в топ-4 конференции. Как бы вы определили сильные стороны своей команды?

– Думаю, наш стиль – игра от обороны. В расстановке «5 на 5» мы не даем много шансов сопернику, нам тяжело забить в этом формате.

Если будем меньше удаляться, мы будем достигать еще больших успехов. Хорошие вратари, хорошее большинство – думаю, дальше все тоже будет хорошо.

– Вы начинали играть в КХЛ, когда здесь было много иностранных хоккеистов. Сейчас их заметно меньше. Как вы ощущаете, упал ли уровень хоккея в лиге?

– Не думаю, что уровень упал. Все равно приезжают хорошие игроки, конечно, легионеров не так много, как было раньше, но это все равно лига с хорошим уровнем, где тяжело играть против соперников.

Я не вижу разницы по сравнению с прошлыми сезонами. Это все еще отличный уровень, – заявил защитник .