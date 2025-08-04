Александр Кожевников: «Если будем вытирать сопли легионерам, и не научимся это делать своим молодым, то потонем в потоке «херши». Демидовы должна расти как грибы после дождя»
«Еще раз говорю: все внимание – молодым. Демидовы должна расти как грибы после дождя, тем более у нас этим летом чуть ли не каждый день – тропические ливни.
Да, современная молодежь, если обобщать, избалована и капризна. Но все равно ее нужно как-то выстраивать – находить общий язык, мотивировать, зажигать.
А у нас, например, в «Динамо» год назад повесили всех собак на форварда Рябкова, а теперь в похожем стиле сразу же сняли с пробега другого таланта – защитника Кола.
Ну и кому от этого «воспитательного процесса» лучше?
Послушайте, если мы будем всегда вытирать сопли легионерам, и не научимся это делать своим молодым сопли, то потонем в этом потоке «херши». И просто потеряем школу», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.