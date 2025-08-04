17-летний форвард Борис Борин перешел в «Янгстаун» из USHL. У него 34 очка в 54 играх в сезоне МХЛ за «АКМ-Юниор» и «Академию Михайлова»
В минувшем сезоне нападающий (рост – 178 см, вес – 65 кг) дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.
В общей сложности он провел 54 матча (с учетом плей-офф) за «АКМ-Юниор» и «Академию Михайлова», набрав 34 (10+24) очка.
Также Борин выступал за сборную России до 17 лет.
Фото: соцсеть «Янгстауна».
