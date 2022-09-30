Курьянов о критике состава «Авангарда»: «Не согласимся с Кожевниковым. Видим потенциал, 1-й раунд – точно не про нас и вообще не про Омск»

Антон Курьянов не согласился с критикой состава «Авангарда» Александром Кожевниковым.

– В поездке следили за критикой в прессе?

– «Авангард» – большой клуб, который всегда под прессингом. Мы к критике привыкли, стараемся искать в ней позитивные моменты, мотивацию.

– Популярный эксперт Александр Кожевников считает, что по составу потолок нынешнего «Авангарда» – первый или максимум второй раунды плей-офф. Что скажете?

– Уважаем ветеранов нашего хоккея, но у каждого есть свое мнение. Здесь с Александром Викторовичем не согласимся. Видим потенциал «Авангарда», первый раунд – это точно не про нашу команду и вообще не про Омск.

– Кожевников раскритиковал селекцию, вратарей команды и форварда Ткачева. По делу?

– У нас не делят клуб и команду на линии, тем более не ищут крайних. Тренер вратарей Сергей Евгеньевич Звягин проводит большую работу с нашими голкиперами, видим прогресс.

Кстати, в нашем тренерском штабе нет чьих-то личных участков, по тем же форвардам и большинству работу веду не только я, но и все тренеры, а решающий голос у главного тренера. Все вместе отвечаем за результат, – сказал тренер омского клуба.