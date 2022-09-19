Депутат Свищев о ситуации с аренами в Латвии: «Нашим соседям нужно внимательно отнестись к тому, что происходит в мире. Еще можно вернуться к нормальным отношениям»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о ситуации с ледовыми аренами в Латвии.

Ранее президент латвийского «Мого/ЛСПА» Марис Мартинсонс сообщил, что клубу, возможно, придется закрыть арену из-за роста цен на электричество и газ.

«Вопрос даже не в Латвии. В подобных условиях развитие спорта, особенно тех видов, где есть затратные энергоемкие стадионы, ставится под сомнение. Эксплуатация таких объектов стоит огромных денег, и люди не будут понимать, как оплачивать счета – за подогрев воды, за освещение, за холодильные машины и так далее.

Конечно, возникает огромное количество проблем. Все это ляжет на плечи муниципальных и региональных властей, спортсменов и родителей, если занимаются дети.

Поэтому в таких условиях развития спорта и хоккея в частности будет затруднительно. Нашим европейским соседям нужно внимательно отнестись к тому, что происходит в мире. Еще есть возможность вернуться к нормальным добрососедским отношениям», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Тренер рижской «Призмы»: «За июль пришел счет на 100 тысяч евро за электричество. Страшно представить, что будет дальше»

Зубрус о хоккее в Прибалтике: «Цены на электроэнергию растут, но надеемся, что арены будут работать. Менеджеры катков не скрывают: ситуация усложняется все сильнее»