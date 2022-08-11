Рижское «Динамо» выступит в чемпионате Латвии в сезоне-2022/23

Теги чемпионат Латвии КХЛ Динамо Рига ХК Рига Айгарс Калвитис Призма-Рига Хоккей

Рижское «Динамо» выступит в чемпионате Латвии в сезоне-2022/23. 

Также в турнире примут участие 5 команд из Латвии и 3 клуба из Литвы. В число участников попали «Рига», «Призма-Рига», «Земгале», «Динабург», «Мого», «Каунас Сити», «Энергия» и «Хоккей Панкс». 

«Мы рады расширению территорий лиги и увеличению общего числа команд. Участие литовских команд, безусловно, поможет в дальнейшем продвижении и развитии хоккея в Балтийском регионе. От имени Федерации хоккея Латвии я желаю всем командам успешной подготовки к сезону и захватывающего чемпионата», – сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

В феврале рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. Клуб участвовал в турнире с 2008 года. 

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