Рижское «Динамо» выступит в чемпионате Латвии в сезоне-2022/23. 

Рижское выступит в чемпионате Латвии в сезоне-2022/23.

Также в турнире примут участие 5 команд из Латвии и 3 клуба из Литвы. В число участников попали «Рига», , «Земгале», «Динабург», «Мого», «Каунас Сити», «Энергия» и «Хоккей Панкс».

«Мы рады расширению территорий лиги и увеличению общего числа команд. Участие литовских команд, безусловно, поможет в дальнейшем продвижении и развитии хоккея в Балтийском регионе. От имени Федерации хоккея Латвии я желаю всем командам успешной подготовки к сезону и захватывающего чемпионата», – сказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

В феврале рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. Клуб участвовал в турнире с 2008 года.