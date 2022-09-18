Тренер рижской «Призмы»: «За июль пришел счет на 100 тысяч евро за электричество. Страшно представить, что будет дальше»

Главный тренер рижской «Призмы» выразил обеспокоенность из-за роста цен на электричество.

«За июль месяц пришел счет на 100 тысяч евро, и это только за электричество. У нас это пока трехкратное увеличение. Но это пока. Что будет дальше – страшно представить.

Хоккей и так дорогой вид спорта. А если повышать плату за аренду льда, не каждый согласится с этим и, главное, потянет. А раз так, то мы рискуем так и вовсе потерять людей. Чтобы, к примеру, нам выйти на условный ноль, аренда должна стоить где-то 500 евро в час. Это неадекватная цифра.

Если помощи от государства мы так и не дождемся, причем реальной помощи, то особенно частные катки встанут перед серьезной дилеммой – работать или закрываться, растапливать лед и зарабатывать другой деятельностью или все же работать, но все больше уходить в минус», – приводит слова главного тренера «Призмы» и руководителя хоккейной школы клуба Эрика Милюнса LSM.LV.