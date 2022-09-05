Президент латвийского «Мого/ЛСПА»: «Рост цен на газ и электричество сильно повлияет на хоккей и судьбу чемпионства. Возможно, нам придется закрыть арену»

Президент латвийского хоккейного клуба обеспокоен из-за роста цен на электричество и газ.

«Мого/ЛСПА» укомплектован и готов к участию в чемпионате Латвии. В прошлом сезоне в нашей команде блистало несколько молодых хоккеистов. До весны еще очень далеко, но цель – побороться за чемпионский титул.

Самые большие изменения и сюрпризы связаны не с хоккеистами – в этом сезоне на хоккей сильно повлияет рост цен на электроэнергию и газ.

На данный момент все частные арены находятся в неизвестности относительно новых счетов за электричество и отопление, которые поступят в ближайшие дни.

Судьба чемпионского титула и медалей может быть во многом определена этими факторами. Возможно, нам придется закрыть арену и найти другое место для игр», – заявил Марис Мартинсонс.