Дайнюс Зубрус: «Латвия входит в десятку сильнейших хоккейных стран мира. Литва смотрит на вас как на пример»

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Президент Федерации хоккея Литвы считает, что Латвия входит десятку сильнейших сборных мира.

Представители хоккея Литвы и Латвии договорились о проведении совместного чемпионата. В сезоне-2022/23 клубы поспорят за звание чемпиона Балтии. В турнире выступят три команды из Литвы и шесть клубов – из Латвии.

«Хочу поблагодарить наших друзей из Латвии, с которыми мы работаем уже много лет.

Мы прекрасно знаем, что вы входите в десятку сильнейших хоккейных стран мира, поэтому очень рады, что литовские и латвийские клубы выступят в одной лиге.

На протяжении многих лет у нас был проект создания единой хоккейной лиги, но раньше по разным причинам мы не могли его реализовать.

Совместная литовско-латвийская хоккейная лига – отличный проект, который поможет нам двигаться в правильном направлении.

Мы смотрим на Латвию как на пример и надеемся, что сможем получить от них помощь: у латышей мы можем научиться не только тому, как играть в хоккей, но и тому, как создавать инфраструктуру, отношения с городскими властями, спонсорами и хоккейным сообществом.

Вместе мы можем помочь развитию нашего спорта, сделав его более доступным для детей, к чему мы стремимся больше всего.

Мы очень рады созданию лиги, где Литву представят три команды, которые готовятся к этому вызову, укрепляя свои составы и находясь в поиске возможности увеличить свои бюджеты. Впереди большой и отличный сезон», – сказал Дайнюс Зубрус.

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