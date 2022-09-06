Зубрус о хоккее в Прибалтике: «Цены на электроэнергию растут, но надеемся, что арены будут работать. Менеджеры катков не скрывают: ситуация усложняется все сильнее»

выразил надежду, что арены в Литве будут работать на фоне роста цен на электроэнергию.

Президент поделился мыслями по данному вопросу на пресс-конференции, на которой была презентована латвийско-литовская Хоккейная лига.

Представители хоккея Литвы и Латвии договорились о проведении совместного чемпионата. В сезоне-2022/23 клубы поспорят за звание чемпиона Балтии. В турнире выступят три команды из Литвы и шесть клубов – из Латвии.

«Не секрет, что цены растут, но мы надеемся, что арены продолжат работать.

Руководители катков не скрывают, что ситуация усложняется все сильнее, но наш план не меняется: мы начнем сезон и продолжим работу с представителями стадионов

Ситуация в каждом городе разная, у всех разные обязательства, но я надеюсь, что мы сможем продолжать играть на всех аренах», – сказал Зубрус.

Президент латвийского «Мого/ЛСПА»: «Рост цен на газ и электричество сильно повлияет на хоккей и судьбу чемпионства. Возможно, нам придется закрыть арену»