Жафяров об интересе клубов НХЛ: «Это и «Чикаго», и «Нэшвилл», со многими разговаривали. Но до конкретики так и не дошло»

рассказал о том, что в им интересовались и .

– Перед тем как вы подписали контракт с питерскими армейцами, ходило много разговоров о вашем отъезде в НХЛ? О каких клубах шла речь?

– Это и «Чикаго», и «Нэшвилл», мы со многими разговаривали. Но до такой конкретики, что вот приезжай - и будешь точно у нас играть, так и не дошло.

Мне предлагали попробовать, но было понятно, что шансов не так много. Я долго ждал и надеялся. Ведь всегда надо стремиться к чему‑то высокому. Но так и не дождался ничего конкретного. Поговорил с семьей, решили, что на данный момент мне лучше остаться.

– По своим игровым качествам вы вполне могли бы оказаться в «Чикаго» на месте Артемия Панарина.

– У команд свое мнение насчет игроков. Значит, «Чикаго» на тот момент меня в составе не видел. Ничего страшного. Карьера у каждого игрока по‑своему складывается.

– Говорят, что за океан в 24 года улетать еще рано, а в 26 – уже поздно.

– Никогда не поздно (с улыбкой). Но в ближайшие два года я об этом не буду думать, – сказал форвард .