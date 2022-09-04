Андрей Назаров: «За две игры смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Надо подумать, как раскрепостить ребят»

Теги болельщики Андрей Назаров КХЛ Джозеф Морроу Адмирал Сочи Павел Мойсевич Хоккей

Андрей Назаров извинился перед болельщиками «Сочи» после матча с «Адмиралом» (1:4).

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две игры смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне.

Очень сильно хотим забить, хотим победить, но в решающий момент идет нервозность. Надо будет мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Да, стараются, да, забили первую шайбу… Будем надеяться, что в следующей игре все наладится и пойдет как надо.

– В чем причина такой невыразительной игры в неравных составах? 

– Опять же: сильно нервничаем. Не могу упрекнуть, что кто-то себя бережет и не хочет ложиться под шайбу. Нет, все стараются.

Какие-то клубы быстро переключаются с летнего хоккея на регулярный чемпионат, а у нас этот переход затянулся. К сожалению, первый гол забили лишь в шестом периоде. Могу пообещать, что в следующей игре будет другой хоккей.

У меня есть два дня до матча с «Динамо», надо найти тот ключик, который поможет убрать нервозность и раскрепостить ребят, чтобы они забивали шайбы. Это моя работа как главного тренера. 

– Джо Морроу много времени проводит на льду, но много и ошибается. Можно вспомнить выход соперника один на один, когда ваша команда играла в большинстве. У него пока продолжается процесс акклиматизации в новой команде? 

– Он всего лишь двенадцать дней в команде. И за это время сыграл шесть матчей – четыре на турнире в Петербурге и два в чемпионате. Обычно пограничный период – семь-восемь матчей, когда человек полностью проходит акклиматизацию. Он после вздохнет пару дней, и мы увидим его в других кондициях.

– Какие перспективы у молодого белорусского вратаря Павла Мойсевича, который у вас числится третьим вратарем? 

– Перспективы у него грандиозные. Хороший рослый вратарь, не просто так его пригласили в команду КХЛ. Надеемся, что у него все получится, – сказал главный тренер «Сочи». 

«Сочи» проиграл два матча с общим счетом 1:6. У команды Назарова 0 из 7 в большинстве в игре с «Адмиралом», 0 из 9 – в двух матчах

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