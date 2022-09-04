Андрей Назаров: «За две игры смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Надо подумать, как раскрепостить ребят»

извинился перед болельщиками «Сочи» после матча с «Адмиралом» (1:4).

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две игры смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне.

Очень сильно хотим забить, хотим победить, но в решающий момент идет нервозность. Надо будет мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Да, стараются, да, забили первую шайбу… Будем надеяться, что в следующей игре все наладится и пойдет как надо.

– В чем причина такой невыразительной игры в неравных составах?

– Опять же: сильно нервничаем. Не могу упрекнуть, что кто-то себя бережет и не хочет ложиться под шайбу. Нет, все стараются.

Какие-то клубы быстро переключаются с летнего хоккея на регулярный чемпионат, а у нас этот переход затянулся. К сожалению, первый гол забили лишь в шестом периоде. Могу пообещать, что в следующей игре будет другой хоккей.

У меня есть два дня до матча с «Динамо», надо найти тот ключик, который поможет убрать нервозность и раскрепостить ребят, чтобы они забивали шайбы. Это моя работа как главного тренера.

– много времени проводит на льду, но много и ошибается. Можно вспомнить выход соперника один на один, когда ваша команда играла в большинстве. У него пока продолжается процесс акклиматизации в новой команде?

– Он всего лишь двенадцать дней в команде. И за это время сыграл шесть матчей – четыре на турнире в Петербурге и два в чемпионате. Обычно пограничный период – семь-восемь матчей, когда человек полностью проходит акклиматизацию. Он после вздохнет пару дней, и мы увидим его в других кондициях.

– Какие перспективы у молодого белорусского вратаря Павла Мойсевича, который у вас числится третьим вратарем?

– Перспективы у него грандиозные. Хороший рослый вратарь, не просто так его пригласили в команду . Надеемся, что у него все получится, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл два матча с общим счетом 1:6. У команды Назарова 0 из 7 в большинстве в игре с «Адмиралом», 0 из 9 – в двух матчах