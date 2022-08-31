Директор «Салавата» о Козлове: «Его игровой авторитет помогает в переговорах. Хоккеисты смотрят, к кому они идут»

поделился мыслями о тренере .

– Насколько Виктор Николаевич Козлов вас вдохновляет как главный тренер?

– Конечно, его игровой авторитет помогает даже в переговорах, потому что игроки смотрят, к кому они идут. Но это только аванс, а остальное – это совсем другая тренерская профессия, это каждодневная работа.

Один английский тренер сказал: «В детстве я каждый матч молился за победу любимой команды, а затем понял, что, кроме Бога, есть еще тренировочный процесс и уровень состава», – сказал спортивный директор .