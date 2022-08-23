«Сан-Хосе» продлил форварда Грегора на год и 950 тысяч долларов

продлил форварда Ноа Грегора на год и 950 тысяч долларов.

Соглашение является односторонним. 24-летний канадец выступает за команду с 2019 года.

В минувшем сезоне он установил личные рекорды по матчам за сезон в (68), голам (8), передачам (15) и очкам (23).

Игрок завершил регулярный чемпионат с 25 минутами штрафа и полезностью «минус 20» при среднем игровом времени 14:55.

Также стал вице-чемпионом мира в составе сборной Канады. В его активе 3 (2+1) очка в 7 матчах на турнире в Финляндии.