Фастовский о вратарях «Сибири»: «Присутствует тревога за эту позицию. Это ключевое амплуа в команде, важно, чтобы этот рубеж не подвел»

поделился мыслями о вратарях «Сибири».

– Насколько вам страшно идти в сезон с парой Красоткин – Костин?

– «Страшно» – это, наверное, не самое подходящее слово. Но то, что присутствует тревога за эту позицию, это безусловно. Это ключевое амплуа в команде, и, конечно же, важно, чтобы этот рубеж не подвел.

Я считаю, что по ментальности, работе и таланту Антон уже готов взять на себя эту роль.

Не надо сбрасывать со счетов и , который старше Красоткина и прошел больший путь. Он составит действительно серьезную конкуренцию Антону. Пока мы не называем, кто из них первый, а кто второй. Возможно, они будут играть пополам. Тренеры еще не приняли окончательного решения. Тьфу-тьфу-тьфу, пока на предсезонке оба выглядят неплохо, – сказал генеральный директор .