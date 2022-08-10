«Каролина» продлила Нечаса на 2 года с кэпхитом 3 млн долларов

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«Каролина» продлила форварда Мартина Нечаса на 2 года и 6 миллионов долларов. 

Средняя зарплата 23-летнего чеха составит 3 млн долларов за сезон (2,5 млн в первом сезоне и 3,5 млн – во втором).

Он был в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка. 

В минувшем сезоне Нечас набрал 40 (14+26) очков в 78 матчах регулярного чемпионата за «Харрикейнс». В 14 играх плей-офф добавил 5 (0+5) баллов. 

Всего в НХЛ у него 203 матча и 119 (45+74) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 14 (3+11) баллов. 

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