«Каролина» продлила Нечаса на 2 года с кэпхитом 3 млн долларов

продлила форварда на 2 года и 6 миллионов долларов.

Средняя зарплата 23-летнего чеха составит 3 млн долларов за сезон (2,5 млн в первом сезоне и 3,5 млн – во втором).

Он был в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка.

В минувшем сезоне Нечас набрал 40 (14+26) очков в 78 матчах регулярного чемпионата за «Харрикейнс». В 14 играх плей-офф добавил 5 (0+5) баллов.

Всего в у него 203 матча и 119 (45+74) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 14 (3+11) баллов.