В «Салавате» считают, что Тихонов завершил карьеру под внешним давлением («Матч ТВ»)

предполагает, что завершил карьеру под давлением.

34-летний нападающий написал обращение, в котором объявил о завершении карьеры, отметив, что его тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта.

«В целом по ситуации у нас смешанные чувства. Безусловно, Виктор был значительной частью команды. Его отношение к работе вызывало искреннее уважение.

Именно исходя из этого мы предполагаем, что решение о завершении игровой карьеры не является его личной инициативой. Скорее всего, было значительное внешнее давление.

Тем не менее, вопрос контрактных обязательств стоит на повестке дня. Если игрок после того, как клуб выполнил перед ним свои обязательства, решил объявить о завершении карьеры без намерения выплатить клубу компенсацию, то это неправильно.

Клуб намерен предпринять все действия, направленные на взыскания соответствующей суммы компенсации.

Мы все же продолжаем ждать Виктора на сборах в Уфе. Информация из запрещенной соцсети вызывает у нас обоснованные сомнения», – сообщил источник в уфимском клубе.

Соглашение Тихонова с командой из Башкортостана рассчитано до 30 апреля 2023 года.