Ротенберг о будущем Гусева: «Вместе мы выиграли Олимпиаду. Он многое сделал для нашего хоккея. Общаемся, время покажет»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Никиты Гусева в СКА.
– Существуют ли джентльменские договоренности с Никитой Гусевым? Оставили ли вы место в платежке для него?
– Никита многое сделал для нашего хоккея. Вместе мы выиграли Олимпиаду. Мы ценим это и уважаем, как и то, что он сделал для СКА.
Мы до сих пор общаемся, созваниваемся. Время покажет, что будет дальше, – сказал генеральный директор и главный тренер СКА.
Агент Гусева о его будущем: «Заокеанские представители работают с генменеджерами клубов НХЛ»