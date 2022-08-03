Ротенберг о будущем Гусева: «Вместе мы выиграли Олимпиаду. Он многое сделал для нашего хоккея. Общаемся, время покажет»

высказался о возможном возвращении Никиты Гусева в .

– Существуют ли джентльменские договоренности с ? Оставили ли вы место в платежке для него?

– Никита многое сделал для нашего хоккея. Вместе мы выиграли Олимпиаду. Мы ценим это и уважаем, как и то, что он сделал для СКА.

Мы до сих пор общаемся, созваниваемся. Время покажет, что будет дальше, – сказал генеральный директор и главный тренер СКА.

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