Пьер-Люк Дюбуа: «Если бы я хотел уйти из «Виннипега», то попросил бы об обмене. Но я этого не делал»

опроверг информацию о желании покинуть «Виннипег».

Ранее сообщалось, что нападающий хочет играть за «Монреаль», и клубы обсуждали обмен. Позже Дюбуа продлил контракт с на один год.

«Если бы я хотел уйти из «Виннипега», я бы попросил об обмене. Я не просил об обмене. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать в [тренировочный] лагерь.

Как только мы поняли, что годичный контракт – это правильный путь, мы просто ждали квалификационного предложения. Затем мы подписали контракт, и теперь я еду в лагерь и рад познакомиться с новым тренерским штабом и новыми игроками.

Я разговаривал с тренером [ ] в субботу или воскресенье, и я с нетерпением жду начала нового сезона», – сказал форвард.