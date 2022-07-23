Дюбуа подписал однолетний контракт с «Виннипегом» с кэпхитом 6 млн долларов

Теги НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа продлил контракт с «Виннипегом».

24-летний нападающий принял квалификационное предложение «Джетс», по которому его контракт рассчитан на один год, а средняя зарплата составит шесть миллионов долларов.

По прошлому контракту, подписанному с «Коламбусом» в 2020 году, кэпхит Дюбуа составлял пять миллионов долларов.

В канадский клуб он пришел в январе 2021 года в результате сделки с участием Патрика Лайне и Джека Рословика.

В минувшем сезоне 3-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные