«Флорида» подписала Тирни на год. Контракт двусторонний, в «Оттаве» форвард получал 3,5 млн долларов

подписала экс-форварда «Оттавы» на год.

Контракт с 28-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 400 тысяч.

В минувшем сезоне он выступал за «Оттаву» и набрал 18 (6+12) очков в 70 матчах при полезности «минус 12», 49,7% выигранных вбрасываний и среднем времени на льду 12:24.

Всего в лиге у нападающего 561 матч и 226 (73+153) очков. В Кубке Стэнли – 40 игр и 12 (5+7) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 3-летнему контракту, подписанному с «Сенс» в 2019 году, составляла 3,5 млн долларов.