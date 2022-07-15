Скотти Боумэн покинул «Чикаго». Самый титулованный тренер в истории НХЛ хочет продолжить работу в хоккее

покинул , но хочет продолжить работу в хоккее.

В последние 14 сезонов 88-летний специалист занимал в «Блэкхокс» должность старшего советника по хоккейным операциям.

В октябре прошлого года его сын Стэн оставил пост генерального менеджера «индейцев» из-за дела Кайла Бича.

«Это был довольно некомфортный год. Стэн был уволен, а я остался и пытался продолжать работать столько, сколько мог. Не всегда есть возможность работать вместе со своим сыном. Впрочем, в целом все прошло неплохо», – сказал Боумэн.

9-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера (рекордное достижение в истории НХЛ) собирается продолжить работу в хоккее.

«Нужно быть занятым. Игра сильно изменилась, но она все еще у меня в крови», – сказал Боумэн.