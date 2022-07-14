Оклад Мамина в ЦСКА – 70 млн рублей за сезон (Metaratings)

Стали известны финансовые подробности контракта с ЦСКА.

Ранее московский клуб подписал трехлетний контракт с 27-летним нападающим.

По информации Metaratings, оклад Мамина составит 70 миллионов рублей за сезон.

Мамин – воспитанник . Хоккеист играл за команду в КХЛ с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2021/22 Мамин выступал за «Флориду».

Россиянин набрал 14 (7+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:54. В его активе также четыре игры в плей-офф.

Всего в на счету Мамина 133 очка (74+59) в 338 играх.