Клубы НХЛ потратили 919 млн долларов в 1-й день рынка свободных агентов. Крупнейшие контракты – у Годро, Сергачева и Томаса

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Клубы НХЛ потратили более 900 млн долларов в первый день работы рынка свободных агентов.

По данным CapFriendly, команды подписали новые соглашения со 153 игроками на общую сумму 919 млн долларов.

Самой крупной сделкой стал контракт форварда Джонни Годро с «Коламбусом» на сумму 68,25 миллиона долларов.

На втором месте – соглашение защитника Михаила Сергачева с «Тампой» на 68 миллионов долларов.

Третье место занял форвард Роберт Томас – он продлил контракт с «Сент-Луисом» на 65 миллионов долларов.

Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ

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