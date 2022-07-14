Клубы НХЛ потратили 919 млн долларов в 1-й день рынка свободных агентов. Крупнейшие контракты – у Годро, Сергачева и Томаса

Клубы НХЛ потратили более 900 млн долларов в первый день работы рынка свободных агентов.

По данным CapFriendly, команды подписали новые соглашения со 153 игроками на общую сумму 919 млн долларов.

Самой крупной сделкой стал контракт форварда с на сумму 68,25 миллиона долларов.

На втором месте – соглашение защитника с на 68 миллионов долларов.

Третье место занял форвард Роберт Томас – он продлил контракт с на 65 миллионов долларов.

Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ