Клубы НХЛ потратили 919 млн долларов в 1-й день рынка свободных агентов. Крупнейшие контракты – у Годро, Сергачева и Томаса

Клубы НХЛ потратили более 900 млн долларов в первый день работы рынка свободных агентов.
По данным CapFriendly, команды подписали новые соглашения со 153 игроками на общую сумму 919 млн долларов.
Самой крупной сделкой стал контракт форварда Джонни Годро с «Коламбусом» на сумму 68,25 миллиона долларов.
На втором месте – соглашение защитника Михаила Сергачева с «Тампой» на 68 миллионов долларов.
Третье место занял форвард Роберт Томас – он продлил контракт с «Сент-Луисом» на 65 миллионов долларов.
Годро – в «Коламбусе», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто». Первый день рынка свободных агентов НХЛ