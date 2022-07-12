«Оттава» может подписать Жиру и выкупить контракт Дель Зотто, если не выйдет его обменять

Нападающий Клод Жиру может в качестве свободного агента присоединиться к «Оттаве».

По информации Ottawa Sun, хотела бы сохранить форварда в составе, но с финансовой точки зрения сделать это будет непросто. На этом фоне интерес к 34-летнему игроку проявляет канадский клуб.

Также уже в среду может выкупить контракт защитника , если не удастся его обменять. 32-летний игрок получает 2,25 млн долларов, кэпхит – 2 млн. В случае выкупа команда сэкономит 750 тысяч долларов.