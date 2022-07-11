«Стоит обратить внимание на НБА и НХЛ, где все начинается за 3-4 часа до матча. Это семейный отдых, многим сам хоккей даже не интересен». Ломаев о популярности РПЛ

Вратарь «Крыльев» высказался о том, как популяризировать спорт.

– Я начал смотреть Медийную футбольную лигу, она сейчас набирает большую популярность. Понимаю, что это шоу, но как там общается молодежь с людьми, которым под 30 лет? Мне было бы стыдно. Вообще, не сказал бы, что пристально слежу за медиалигой, просто что-то попадается в соцсетях, есть какие-то нарезки. Думаю, лет через пять это будет очень популярно.

– Прямо сейчас там играют Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, не хотели бы попробовать сами?

– Они молодцы, но это не для меня. Хоть это и буст к развитию всех соцсетей, мне это не интересно.

– Почему это будет популярно?

– Уже сейчас у лиги большие просмотры, много подписчиков. Пройдет совсем немного времени, и медиалигу смотреть будет не только молодежь, но и более взрослое поколение. Не могу говорить об их уровне футбола, но ведь все там дают шоу, а людям это интересно. Кто-то посмотрит сериал, кто-то – медиалигу.

Отвечая глобально на ваш вопрос, перед футболистами в этой лиге нет задач, руководство не спросит у них за результат. Все понимают, что они пришли делать шоу.

– Чтобы увеличить просмотры РПЛ, стоит ли позаимствовать какие-то элементы медиалиги?

– Хороший вопрос, но он должен быть адресован не мне. Я могу лишь сказать, что нужно больше работать со своими болельщиками, повышать интерес к своему клубу. Возможно, стоит обратить внимание не на медиалигу, а на НБА и , где все события начинаются за 3-4 часа до матча.

Это больше семейный отдых, люди приходят за этим. Я думаю, многим даже не интересен сам хоккей, просто хорошее времяпрепровождение.

– Получится ли создать такую атмосферу на матче «Нижний Новгород» – «Ростов»?

– На данный момент – точно нет. В первую очередь нужно сделать так, чтобы сам футбол был интересен. Поэтому и команды должны выступать зрелищно, чтобы на это хотелось смотреть, – сказал голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев.