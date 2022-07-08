Володин ответил Шевченко на новость о долгах: «Мне клеймо не нужно. Люди готовы похоронить человека слухами»

Игрок «Витязя» призвал не ставить на нем клеймо.

Нападающий Иван Володин прокомментировал информацию о том, что он занял деньги у одноклубников и перестал выходить на связь. Игрок обратился к корреспонденту Алексею Шевченко после публикации данной новости.

«Любой человек, приближенный к хоккею, понимает, что долг перед партнерами – это одна или две месячных зарплаты и то смотря каких. Даже с моей не самой большой зарплатой хватило бы месяца, чтобы закрыть этот вопрос. Заканчивать с хоккеем из-за этого глупо.

Я со всеми на связи. Если я кому-то нужен, пусть звонят, скажу, где я нахожусь, и будем разговаривать. Я еще думал вернуться в хоккей, хотя бы постараться после решения всех проблем, а вы ставите на мне клеймо.

Вы знаете сами плюс-минус все контракты и знаете суммы. Чтобы я перед своими же пацанами скрывался – для чего мне это!? За месяц или два все вопросы были бы закрыты. Люди все взрослые и вроде не девочки, чтобы жаловаться так кому-то.

Люди уже готовы перевернуть все так и похоронить человека этими слухами. Я свое имя, хоть и не громкое, зарабатывал не для того, чтобы из-за каких-то денег его испортить. И в планах было все решить и вернуться в хоккей, а после таких слухов и сенсаций это нереально.

То, что было сказано, что по семейным обстоятельствам (источник в объяснял так непродление контракта с Володиным – примечание), это и останется так, я не хотел, чтобы кто-то знал подробности.

А если кто думает, что я скрываюсь, жду в Ангарске, тут будем общаться. Если я кому-то нужен, могу сказать адрес, пусть едут, будем разговаривать.

Мне такое клеймо не нужно. За свои действия или за свои ошибки сам буду отвечать, а не слушать и не позориться этими новостями», – сказал Володин.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий приостановил карьеру.