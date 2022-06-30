Со счетом 20:12 завершился матч «3 на 3» между «Драконом» и «Эриданом» на турнире КХЛ

32 шайбы забросили команды во время матча хоккейного матча в формате «3 на 3».

В матче за седьмое место на турнире КХЛ в Мытищах встретились «Дракон» и «Эридан».

Победу со счетом 20:12 одержали игроки «Дракона».

«Дракон» – «Эридан» – 20:12 (8:2, 3:7, 9:3)

1:0 – 0:08 Антон Назаревич (Михасенок);

1:1 – 0:57 Николаев (Стариков);

2:1 – 1:14 Илья Назаревич (Михасенок);

3:1 – 1:37 Барбашев (Кляузов);

4:1 – 2:50 Михасенок;

5:1 – 3:51 Антон Назаревич (Илья Назаревич);

6:1 – 4:16 Кляузов;

6:2 – 4:29 Медведев (Стариков);

7:2 – 6:51 Илья Назаревич (Антон Назаревич);

8:2 – 7:06 Илья Назаревич (Михасенок);

9:2 – 8:39 Кляузов (Губин);

9:3 – 8:51 Грязев (Жульдиков);

9:4 – 9:22 Николаев (Бирюков);

9:5 – 9:39 Стариков;

9:6 – 11:28 Грязев;

9:7 – 13:07 Бирюков (Стариков);

10:7 – 13:27 Илья Назаревич (Михасенок);

10:8 – 14:19 Бирюков (Николаев);

10:9 – 14:34 Бирюков (Николаев);

11:9 – 15:47 Губин (Кляузов);

12:9 – 16:17 Антон Назаревич (Михасенок);

12:10 – 17:31 Стариков (Николаев);

13:10 – 18:44 Кляузов (18:44);

14:10 – 19:32 Антон Назаревич (Кляузов);

14:11 – 20:21 Стариков (Николаев);

15:11 – 20:49 Михасенок (Антон Назаревич);

16:11 – 21:09 Михасенок (Илья Назаревич);

16:12 – 21:55 Медведев (Жульдиков);

17:12 – 22:10 Губин (Барбашев);

18:12 – 23:00 Барбашев (Клуяузов);

19:12 – 23:16 Антон Назаревич (Михасенок);

20:12 – 23:35 Антон Назаревич (Михасенок);

Вратари: Тодыков – Доненко.