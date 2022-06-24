Алексей Шевченко: «Ткачев снова попытается поехать в НХЛ через год, поэтому не подписал длительный контракт с «Авангардом»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Алексей Шевченко Хоккей

Владимир Ткачев через год снова попытается уехать в НХЛ.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

«Владимир Ткачев не подписал длительный контракт с «Авангардом», так как через год снова попытается поехать в НХЛ», – написал журналист.

20 июня «Авангард» подписал контракт с Ткачевым на год.

В сезоне-2021/22 он провел 4 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.

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