Алексей Шевченко: «Ткачев снова попытается поехать в НХЛ через год, поэтому не подписал длительный контракт с «Авангардом»

Владимир Ткачев через год снова попытается уехать в .

Об этом сообщает журналист .

не подписал длительный контракт с «Авангардом», так как через год снова попытается поехать в НХЛ», – написал журналист.

20 июня подписал контракт с Ткачевым на год.

В сезоне-2021/22 он провел 4 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.