Гендиректор минского «Динамо»: «Появление белорусской команды в МХЛ откроет еще большие возможности для нашей молодежи»

Сергей Сушко прокомментировал появление белорусской команды в МХЛ.

В следующем сезоне в Париматч Молодежной хоккейной лиге сыграет «Динамо-Шинник». Команда ранее уже выступала в МХЛ.

«Я думаю, что появление белорусской команды в МХЛ откроет еще большие возможности для нашей молодежи. Вы хотите играть в МХЛ? Без проблем, вам даже не нужно уезжать для этого в Россию. Ведь теперь у нашей страны появился свой клуб в одной из сильнейших молодежных лиг не только Европы, но и мира.

Мы видим, как минское «Динамо», выступая в Континентальной хоккейной лиге, помогает нашим белорусским игрокам прогрессировать и выходить на уровень национальной сборной, грандов и даже клубов НХЛ. И новая команда может сыграть аналогичную роль: в Бобруйске смогут готовить резерв для более младших сборных в очень конкурентных условиях», – сказал генеральный директор минского «Динамо».

Команды из Красноярска и Бобруйска сыграют в МХЛ в сезоне-2022/23