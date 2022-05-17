«Бостон» продлил защитника Зборжила на 2 года с кэпхитом 1,137 млн долларов. Он провел только 10 матчей в сезоне из-за травмы

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«Бостон» продлил Якуба Зборжила на 2 года, кэпхит – 1,137 млн долларов.

25-летний чешский защитник был выбран командой на драфте НХЛ-2015 под общим 13-м номером. 

В минувшем сезоне он провел за «Брюинс» 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 3 (0+3) очка при полезности «+1». 

Зборжил пропустил большую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в декабре. 

Всего в НХЛ у него 54 матча и 12 (0+12) баллов при общей полезности «+1». По текущему контракту его средняя зарплата составляет 725 тысяч долларов. 

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